La Corea del Nord ha annunciato di aver effettuato un nuovo test nucleare con un drone sottomarino, in risposta alle esercitazioni militari congiunte della Corea del Sud e degli Stati Uniti. Il test ...... ormai diventata un satellite della Cina, il 90% dell'export diè in direzione cinese e ... Annabel Goldie,la volontà di... Ucraina, Xi Jinping fa da paciere Ubs, obbligazionisti in ...Per questo motivo, i ministri ribadiscono adi smettere di utilizzare "le sue armi nucleari, i programmi nucleari esistenti e qualsiasi altra arma di distruzione di massa e programmi di ...

Pyongyang annuncia nuovo test nucleare con drone sottomarino Tiscali Notizie

(ANSA) - SEUL, 08 APR - La Corea del Nord ha dichiarato oggi di aver condotto un nuovo test di un drone sottomarino da attacco nucleare, in ...Roma, 8 apr. (askanews) - La Corea del Nord ha annunciato di aver effettuato un nuovo test nucleare con un drone sottomarino, in risposta ...