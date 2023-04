“Purtroppo è così, lo devo dire”. Paolo Bonolis spiazza tutti, l’annuncio a sorpresa. Pio e Amedeo restano di sasso (Di sabato 8 aprile 2023) Gran finale per Felicissima Sera, lo show che va in onda il venerdì su Canale 5 condotto dai due comici foggiani Pio e Amedeo. Una carrellata di super-ospiti ha arricchito l’ultimo appuntamento: tra loro, Antonella Clerici, Paolo Bonolis, Diletta Leotta, Il Volo, Nek e Renga, Giovanna Civitillo, Biagio Antonacci. Pio e Amedeo sono i protagonisti di uno show disincantato e irriverente, caratterizzato da un linguaggio televisivo contemporaneo, brillante e leggero, da sempre cifra distintiva della coppia comica foggiana. Quella del 2023 è stata la seconda edizione di Felicissima Sera, che è tornato a due anni di distanza dalla prima volta. Tra gli ospiti dell’ultima puntata c’era anche il conduttore Paolo Bonolis che ha fatto un annuncio forte tanto da lasciare di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 8 aprile 2023) Gran finale per Felicissima Sera, lo show che va in onda il venerdì su Canale 5 condotto dai due comici foggiani Pio e. Una carrellata di super-ospiti ha arricchito l’ultimo appuntamento: tra loro, Antonella Clerici,, Diletta Leotta, Il Volo, Nek e Renga, Giovanna Civitillo, Biagio Antonacci. Pio esono i protagonisti di uno show disincantato e irriverente, caratterizzato da un linguaggio televisivo contemporaneo, brillante e leggero, da sempre cifra distintiva della coppia comica foggiana. Quella del 2023 è stata la seconda edizione di Felicissima Sera, che è tornato a due anni di distanza dalla prima volta. Tra gli ospiti dell’ultima puntata c’era anche il conduttoreche ha fatto un annuncio forte tanto da lasciare di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CardRavasi : L'amore - purtroppo come l'odio - è diffusivo: perché non lo accendiamo così che si effonda e diffonda? E' possibil… - SimoneTogna : Purtroppo nel calcio la fede sportiva si confonde con la ragione. Chiunque offende per il colore della pelle, dell’… - Maryss84 : @dionjsya Purtroppo se chiedi un parere la gente risponde, analfabeti funzionali inclusi. Io non ho trovato il tuo… - _Grag44_ : @Guidolino8 ma anche se avessero vinto per quanto riguarda lo scudetto non impensieriscono più di tanto così come l… - simonamelani : @paulaner @vncnzvlln92 Purtroppo finché non succede non si è molto in grado di comprendere le necessità di chi ha b… -