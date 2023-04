“Purtroppo è così, lo devo dire”. Paolo Bonolis spiazza tutti, l’annuncio a sorpresa. Pio e Amedeo restano di sasso (Di sabato 8 aprile 2023) Gran finale per Felicissima Sera, lo show che va in onda il venerdì su Canale 5 condotto dai due comici foggiani Pio e Amedeo. Una carrellata di super-ospiti ha arricchito l’ultimo appuntamento: tra loro, Antonella Clerici, Paolo Bonolis, Diletta Leotta, Il Volo, Nek e Renga, Giovanna Civitillo, Biagio Antonacci. Pio e Amedeo sono i protagonisti di uno show disincantato e irriverente, caratterizzato da un linguaggio televisivo contemporaneo, brillante e leggero, da sempre cifra distintiva della coppia comica foggiana. Quella del 2023 è stata la seconda edizione di Felicissima Sera, che è tornato a due anni di distanza dalla prima volta. Tra gli ospiti dell’ultima puntata c’era anche il conduttore Paolo Bonolis che ha fatto un annuncio forte tanto da lasciare di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 8 aprile 2023) Gran finale per Felicissima Sera, lo show che va in onda il venerdì su Canale 5 condotto dai due comici foggiani Pio e. Una carrellata di super-ospiti ha arricchito l’ultimo appuntamento: tra loro, Antonella Clerici,, Diletta Leotta, Il Volo, Nek e Renga, Giovanna Civitillo, Biagio Antonacci. Pio esono i protagonisti di uno show disincantato e irriverente, caratterizzato da un linguaggio televisivo contemporaneo, brillante e leggero, da sempre cifra distintiva della coppia comica foggiana. Quella del 2023 è stata la seconda edizione di Felicissima Sera, che è tornato a due anni di distanza dalla prima volta. Tra gli ospiti dell’ultima puntata c’era anche il conduttoreche ha fatto un annuncio forte tanto da lasciare di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CardRavasi : L'amore - purtroppo come l'odio - è diffusivo: perché non lo accendiamo così che si effonda e diffonda? E' possibil… - SimoneTogna : Purtroppo nel calcio la fede sportiva si confonde con la ragione. Chiunque offende per il colore della pelle, dell’… - ale87ssya : Antonellì lo vorremmo conoscere anche noi un Uomo così ma non tutte abbiamo la stessa fortuna!!!!! Purtroppo! ??????… - SandraSonnino : @ducadigualdo @ritadallachiesa Guardi che non è proprio così. Israele è un paese libero,dove può girare tranquilla… - TOSADORIDANIELA : RT @MarcoBrindisi70: Buongiorno Popolo ???? Non è un bel risveglio oggi, ma purtroppo quest'anno è così. ?? Io comunque sto con il mister, il… -

Alt alla maternità surrogata, impegno di civiltà da non fare brutto Lei invece lo fa con una sicurezza e argomentazioni così veementi che sfiorano la violenza verbale. La realtà dice che secondo i dati sinora disponibili più o meno otto creature su dieci purtroppo "... Quanto maturano i fondi pensione dopo 10 e 20 anni di versamenti Solo così non avremo rimpianti e saremo orgogliosi della nostra scelta. La vita è piena di sì ... Le prospettive future, purtroppo, non sono incoraggianti. Anzi, il timore è che i lavoratori di oggi ... Lazio - Juve illumina la vigilia di Pasqua, anche Roma e Atalanta in campo, il Napoli sorride ma le milanesi no Il tecnico non poteva non dosare le forze in vista della Champions, d'accordo, ma così è troppo, ... Abbiamo giocato con grande intensità senza concedere niente, purtroppo la palla non voleva entrare. ... Lei invece lo fa con una sicurezza e argomentazioniveementi che sfiorano la violenza verbale. La realtà dice che secondo i dati sinora disponibili più o meno otto creature su dieci"...Solonon avremo rimpianti e saremo orgogliosi della nostra scelta. La vita è piena di sì ... Le prospettive future,, non sono incoraggianti. Anzi, il timore è che i lavoratori di oggi ...Il tecnico non poteva non dosare le forze in vista della Champions, d'accordo, maè troppo, ... Abbiamo giocato con grande intensità senza concedere niente,la palla non voleva entrare. ... Orlando attacca la Calderone, ma si prende una tranvata - ItaliaOggi.it Italia Oggi