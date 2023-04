"Pura inciviltà", bufera per la vignetta choc su Berlusconi. Cosa gira in rete (Di sabato 8 aprile 2023) C'è un uomo visto di spalle, sdraiato in un letto d'ospedale. Al capezzale c'è la triste mietitrice, con tanto di mantello nero e falce: "Sono venuta per l'ultima cena elegante". La vignetta che porta la firma di Lemmi è stata pubblicata sui social del Vernacoliere e come è facile intuire si riferisce ai problemi di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano per una infezione polmonare in un quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Molti utenti che seguono su Facebook il popolare mensile di satira fondato a Livorno da Mario Cardinali non hanno però gradito. "Di cattivissimo gusto, Pura inciviltà!", "Forse Charlie Hebdo avrebbe potuto farla così...Voi di solito siete molto migliori", "Caduta di stile", "Si è raggiunto il limite... sulla morte non si scherza...", "Ho riso delle vostre ... Leggi su iltempo (Di sabato 8 aprile 2023) C'è un uomo visto di spalle, sdraiato in un letto d'ospedale. Al capezzale c'è la triste mietitrice, con tanto di mantello nero e falce: "Sono venuta per l'ultima cena elegante". Lache porta la firma di Lemmi è stata pubblicata sui social del Vernacoliere e come è facile intuire si riferisce ai problemi di salute di Silvio, ricoverato al San Raffaele di Milano per una infezione polmonare in un quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Molti utenti che seguono su Facebook il popolare mensile di satira fondato a Livorno da Mario Cardinali non hanno però gradito. "Di cattivissimo gusto,!", "Forse Charlie Hebdo avrebbe potuto farla così...Voi di solito siete molto migliori", "Caduta di stile", "Si è raggiunto il limite... sulla morte non si scherza...", "Ho riso delle vostre ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EnricoAntonio68 : RT @tempoweb: 'Pura inciviltà', bufera per la vignetta choc su #Berlusconi. Cosa gira in rete #8aprile #iltempoquotidiano - tempoweb : 'Pura inciviltà', bufera per la vignetta choc su #Berlusconi. Cosa gira in rete #8aprile #iltempoquotidiano… - Luca30120024 : @jacopocoghe La legge ungerese che vieta non é un faro di civiltà... Ma pura normalità. Al limite é inciviltà l ind… - RM7409 : @giacomo1994_ @Omar59417381 Mi hai tolto le parole di bocca. È l'unico sport dove ci sono questi comportamenti e si… - susi_pie : @Andreacritico @battaglia_persa @Antincivili A Corso Vittorio una targa Grecia e una targa GB in assoluto divieto d… -

Globalizzazione e confini nel mondo di oggi ... frontiere, contaminazioni coincide con una scelta, senza se e senza ma, di inciviltà e non - ... Se si perde questa memoria, qualsiasi speranza di una sanità a misura umana è pura chiacchiera. I Lea o ... Via Rasella, quando gli eredi del fascismo falsificano in maniera oscena e ignobile la storia ... per le divisioni, gli odi, i rancori che hanno seminato, per l'incultura e l'inciviltà che hanno ... è far passare in silenzio le castronerie storiche che ella ha voluto ammannire ai cittadini per pura ... 'Cancelliamo gli istituti penali dell'emergenza terrorismo' ... nonché il sistematico abuso di intercettazioni per colmare i difetti e la incapacità di indagare, vanno cestinate come espressione di pura inciviltà giuridica. Prof. Gianluca La Villa Grazie per ... ... frontiere, contaminazioni coincide con una scelta, senza se e senza ma, die non - ... Se si perde questa memoria, qualsiasi speranza di una sanità a misura umana èchiacchiera. I Lea o ...... per le divisioni, gli odi, i rancori che hanno seminato, per l'incultura e l'che hanno ... è far passare in silenzio le castronerie storiche che ella ha voluto ammannire ai cittadini per...... nonché il sistematico abuso di intercettazioni per colmare i difetti e la incapacità di indagare, vanno cestinate come espressione digiuridica. Prof. Gianluca La Villa Grazie per ... Il laghetto della vergogna. La rabbia dei cittadini dopo gli ennesimi atti di inciviltà GALLERIA FOTOGRAFICA TerniToday