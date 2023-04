Pur di attaccare la Lega Selvaggia Lucarelli difende l’orso-killer: “Sta a casa sua, come piace a loro” (Di sabato 8 aprile 2023) Non si placano le polemiche dopo la morte di Andrea Papi, il runner di 26 anni ucciso da un orso nei boschi di Caldes, in Trentino, prima vittima, in Italia, di un orso selvatico, evento che ha indotto il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ad annunciare che l’animale verrà individuato e abbattuto. Una decisione che viene fortemente contestata dagli animalisti, anche se in realtà il ripopolamento dei boschi del Trentino con gli orsi non è opera della natura, ma dell’uomo. Gli orsi che ci sono oggi sono importati dalla Slovenia e sono parte di un progetto provinciale iniziato negli anni “90 per tentare di ripopolare le Alpi. Nonostante il 75% dei Trentini fosse favorevole al progetto quando è stato lanciato, quella percentuale è attualmente ribaltata, con un 75% contro, a causa dei sempre più frequenti attacchi, non solo all’uomo, ma anche al bestiame e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 aprile 2023) Non si placano le polemiche dopo la morte di Andrea Papi, il runner di 26 anni ucciso da un orso nei boschi di Caldes, in Trentino, prima vittima, in Italia, di un orso selvatico, evento che ha indotto il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ad annunciare che l’animale verrà individuato e abbattuto. Una decisione che viene fortemente contestata dagli animalisti, anche se in realtà il ripopolamento dei boschi del Trentino con gli orsi non è opera della natura, ma dell’uomo. Gli orsi che ci sono oggi sono importati dalla Slovenia e sono parte di un progetto provinciale iniziato negli anni “90 per tentare di ripopolare le Alpi. Nonostante il 75% dei Trentini fosse favorevole al progetto quando è stato lanciato, quella percentuale è attualmente ribaltata, con un 75% contro, a causa dei sempre più frequenti attacchi, non solo all’uomo, ma anche al bestiame e ...

