Puglia, maltempo: allerta per temporali da oggi pomeriggio a domani sera Protezione civile, previsioni meteo (Di sabato 8 aprile 2023) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 13 odierne per trentuno ore. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per temporali da oggi pomeriggio a domani sera <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 8 aprile 2023) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 13 odierne per trentuno ore. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloperda proviene da Noi Notizie..

