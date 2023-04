Proteste per la nuova testimonial della Nike, è trans (Di sabato 8 aprile 2023) Sta montando la polemica negli States dopo che la Nike ha assunto una donna trans per pubblicizzare un reggiseno sportivo. Lo riporta El Mundo. Si tratta di Dylan Mulvaney, una donna trans che ancora non ha completato il cambio di sesso. L’attivista Mulvaney ha pubblicato la sua collaborazione con l’azienda di articoli sportivi sui social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dylan Mulvaney (@dylanmulvaney) A sollevare la protesta alcune sportive fra cui Sharron Davis: “La nuotatrice olimpica britannica Sharron Davies sta guidando il boicottaggio di Nike in seguito alla decisione di firmare un accordo pubblicitario per pubblicizzare i reggiseni con Mulvaney. Questo nuotatore che ha vinto l’argento alle Olimpiadi di Mosca nel 1980 assicura che questa decisione ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 8 aprile 2023) Sta montando la polemica negli States dopo che laha assunto una donnaper pubblicizzare un reggiseno sportivo. Lo riporta El Mundo. Si tratta di Dylan Mulvaney, una donnache ancora non ha completato il cambio di sesso. L’attivista Mulvaney ha pubblicato la sua collaborazione con l’azienda di articoli sportivi sui social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dylan Mulvaney (@dylanmulvaney) A sollevare la protesta alcune sportive fra cui Sharron Davis: “La nuotatrice olimpica britannica Sharron Davies sta guidando il boicottaggio diin seguito alla decisione di firmare un accordo pubblicitario per pubblicizzare i reggiseni con Mulvaney. Questo nuotatore che ha vinto l’argento alle Olimpiadi di Mosca nel 1980 assicura che questa decisione ...

