Proteste, guerra e terroristi: Netanyahu è sotto assedio (Di sabato 8 aprile 2023) Alessandro Parini è la vittima dell'attentato di ieri sera a Tel Aviv. Un'auto è piombata sulla folla uccidendo il cittadino italiano e ferendo sei persone. Sono mesi di grande tensione in Israele dove il governo di Benjamin Netanyahu ha tre fronti caldissimi aperti: il conflitto interno, le minacce ai confini con Libano e Gaza e lo scontro sulla riforma della Giustizia. Secondo un'analisi di “la Repubblica”, quanto accaduto venerdì sera è frutto della “spirale di violenza fra i palestinesi e gli israeliani che si sta aggravando da mesi, facendo salire la tensione anche con i cittadini arabi di Israele”. La giornalista Francesca Caferri osserva che il 2023 sarà uno degli anni più sanguinosi della storia recente: “La scia di attacchi da inizio anno si è intensificata e ha portato a un crescendo di tensione: l'esplosione finale nella notte fra martedì e mercoledì, ... Leggi su iltempo (Di sabato 8 aprile 2023) Alessandro Parini è la vittima dell'attentato di ieri sera a Tel Aviv. Un'auto è piombata sulla folla uccidendo il cittadino italiano e ferendo sei persone. Sono mesi di grande tensione in Israele dove il governo di Benjaminha tre fronti caldissimi aperti: il conflitto interno, le minacce ai confini con Libano e Gaza e lo scontro sulla riforma della Giustizia. Secondo un'analisi di “la Repubblica”, quanto accaduto venerdì sera è frutto della “spirale di violenza fra i palestinesi e gli israeliani che si sta aggravando da mesi, facendo salire la tensione anche con i cittadini arabi di Israele”. La giornalista Francesca Caferri osserva che il 2023 sarà uno degli anni più sanguinosi della storia recente: “La scia di attacchi da inizio anno si è intensificata e ha portato a un crescendo di tensione: l'esplosione finale nella notte fra martedì e mercoledì, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mariacarla1963 : RT @Lukyluke311: Eh ma è una casetta tra “amici”, non è mica una provocazione e minaccia contro la Russia. #DisbandNato NATO = North Atlant… - tempoweb : Proteste, guerra e terroristi: #Netanyahu è sotto assedio #Israele #8aprile @giadinagrisu - hwarangnick : RT @Lukyluke311: Eh ma è una casetta tra “amici”, non è mica una provocazione e minaccia contro la Russia. #DisbandNato NATO = North Atlant… - Cuoredifango : RT @Lukyluke311: Eh ma è una casetta tra “amici”, non è mica una provocazione e minaccia contro la Russia. #DisbandNato NATO = North Atlant… - magicaGrmente22 : RT @Lukyluke311: Eh ma è una casetta tra “amici”, non è mica una provocazione e minaccia contro la Russia. #DisbandNato NATO = North Atlant… -