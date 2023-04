Prostitute, slot, brioches e riposino: il netturbino dell’Ama viene pizzicato dagli investigatori privati e ora rischia il licenziamento (Di sabato 8 aprile 2023) Forse neanche gli investigatori privati ingaggiati dall’Ama, l’azienda che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti a Roma, avrebbero potuto immaginare l’incredibile serie di attività a cui si dedicava durante il turno notturno il netturbino che hanno avuto il compito di sorvegliare. Durante il loro appostamento, lo hanno visto appartarsi con una prostituta. Ma anche entrare in una sala slot per giocare alle macchinette, fermarsi in un bar e addirittura lo hanno fotografato mentre schiacciava un riposino. Le immagini e il resoconto delle scorrettezze del dipendente della municipalizzata sono finite sulla scrivania dei dirigenti, che gli hanno già comunicato l’intenzione di procedere con la rescissione del contratto. Il netturbino potrà difendersi, con l’aiuto del ... Leggi su open.online (Di sabato 8 aprile 2023) Forse neanche gliingaggiati dall’Ama, l’azienda che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti a Roma, avrebbero potuto immaginare l’incredibile serie di attività a cui si dedicava durante il turno notturno ilche hanno avuto il compito di sorvegliare. Durante il loro appostamento, lo hanno visto appartarsi con una prostituta. Ma anche entrare in una salaper giocare alle macchinette, fermarsi in un bar e addirittura lo hanno fotografato mentre schiacciava un. Le immagini e il resoconto delle scorrettezze del dipendente della municipalizzata sono finite sulla scrivania dei dirigenti, che gli hanno già comunicato l’intenzione di procedere con la rescissione del contratto. Ilpotrà difendersi, con l’aiuto del ...

