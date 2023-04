Probabili formazioni Torino-Roma | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi Titolare il grande ex Belotti

(Di sabato 8 aprile 2023) Il sabato di calcio vedrà tra le protagoniste anche. All’Olimpicoil fischietto designato è Andrea Colombo di Como; assistenti i signori Passeri e Costanzo, quarto ufficiale Mariani. Al Var prescelto Mazzoleni affiancato da Abbattista. Per il fischietto trentaduenne è il secondo anno in massima serie. Il suo debutto fu proprio gestendo i granata il 2 dicembre 2021, che pareggiarono 2-2 con l’Empoli. La squadra di Juric è stata da lui diretta anche lo scorso 8 gennaio, nell’1-1 contro la Salernitana. Non ci sono invece precedenti con la. Laritrova tutti gli, Mancini, Ibanez, Cristante e Kumbulla: Mourinho quindi potrà tornare alla difesa a tre, con l’italiano ed il brasiliano che affiancheranno Smalling. In avanti ...

Ledi Atalanta - Bologna ATALANTA (3 - 4 - 3): Musso; Palomino, Demiral, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, Højlund, Boga. Allenatore: Gasperini. BOLOGNA (...LeBartoccini - Fortinfissi Perugia: Santos, Galkowska, Polder, Nwakalor, Gardini, Guerra. Libero: Armini Allenatore: Bertini Prosecco Doc Imoco Conegliano: Wolosz, Haak, ...LeSport [ 07/04/2023 ] Di Francesco: 'Buona partita, peccato per il risultato' Sport [ 07/04/2023 ] Baroni: 'Atteggiamento giusto, ma siamo arrabbiati'. Spalletti: 'Non era ...

Match decisivo quello del Verona che oggi sfiderà il Sassuolo al “Bentegodi”, alle ore 18.30 e dovrà vincere per cercare di avvicinarsi a quel quartultimo posto che in questo momento dista sei punti.Tra Sampdoria e Cremonese si gioca per l’obiettivo non certo piacevole di evitare l’ultimo posto in classifica, con i blucerchiati che perdendo 3-0 contro la Roma hanno probabilmente accantonato le… ...