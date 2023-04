Prime pagine 8 aprile: Inter, rischiano tutti a partire da Inzaghi. Allegri, le chiavi del futuro Juve (Di sabato 8 aprile 2023) Dopo gli anticipi delle tre squadre impegnate settimana prossima in Champions League (Salernitana-Inter 1-1, Lecce-Napoli 1-2 e Milan-Empoli... Leggi su calciomercato (Di sabato 8 aprile 2023) Dopo gli anticipi delle tre squadre impegnate settimana prossima in Champions League (Salernitana-1-1, Lecce-Napoli 1-2 e Milan-Empoli...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Se fosse successo in uno qualsiasi dei Paesi non allineati ci avrebbero aperto le prime pagine. E invece... - michele_geraci : Nel caso remoto che questa notizia non fosse sulle prime pagine dei nostri quotidiani e Tg, vi informo che i minist… - rubio_chef : Ammazzato a sangue freddo davanti #AlAqsaMosque, ammazzato per aver difeso una ragazza aggredita dall’esercito nazi… - sportli26181512 : Prime pagine 8 aprile: Inter, rischiano tutti a partire da Inzaghi. Allegri, le chiavi del futuro Juve: Dopo gli an… - LALAZIOMIA : Prime pagine 8 aprile: Inter, rischiano tutti a partire da Inzaghi. Allegri, le chiavi del futuro Juve -