Previsioni Meteo Pasqua e Pasquetta 2023

(Di sabato 8 aprile 2023) Lepervedranno un po’ d’instabilità interessare alcuni settori della nostra penisola, in particolare il Centro-Sud. Come anticipato nel precedente post di aggiornamento, la perturbazione giunta nel corso del pomeriggio-sera di venerdì 7 aprile, è scorsa rapidamente verso il Centro-Sud. A livello termico, farà ancora piuttosto fresco rispetto alla

Tempo capriccioso in miglioramento lunedì, ma non mancheranno ampi momenti soleggiati e temperature in aumento. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it , conferma la proiezione degli ...Una Pasqua al freddo e una Pasquetta soleggiata, ma con qualche temporale e pioggia sparsa. Leper questo weekend lungo di festa raccontano di un tempo capriccioso in miglioramento da lunedì, quando finalmente le temperature saranno in aumento. A confermare le proiezioni degli ...oggi AL NORD: Tempo stabile al mattino sulle regioni del Nord con nubi sparse e schiarite. Instabilità in aumento tra pomeriggio e sera con piogge e acquazzoni sparsi specie al Nord -...

Previsioni meteo: temporali soprattutto al Centro e al Sud. Al Nord temperature in crescita e in buona parte soleggiato ...El Niño è un fenomeno climatico con ripercussioni globali, inclusa l'Italia. In questo nostro articolo, esploreremo cosa è El Niño, le sue influenze sul ...