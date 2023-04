Premio Le Fonti 2023 | successo di pubblico a Piazza Affari

Leggi su danielebartocciblog

(Di sabato 8 aprile 2023) Si è tenuta giovedì 6 aprile nell’imponente location di Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, la tredicesima edizione delLeAwards. L’autorevole riconoscimento ha visto attraversare l’ambito red carpet professionisti e imprese che nell’ultimo anno si sono distinti nell’esercizio delle rispettive funzioni per gli alti livelli di eccellenza, talento, leadership, sostenibilità e innovazione. Evento magistralmente condotto dalla giornalista Manuela Donghi, Head of Channel e Valentina Buzzi, giornalista e anchor di LeTV, istituzione nell’ambito dell’informazione finanziaria, economica e giuridica.LELa serata si è aperta con il Ceo Summit dal titolo “There is no future without past: storie di...