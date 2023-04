Premier League: vincono Manchester United, Tottenham e Newcastle. LIVE City a Southampton (Di sabato 8 aprile 2023) Manchester United-Everton (calcio d'inizio alle ore 13.30) è l'anticipo che ha aperto la 30esima giornata di campionato nella... Leggi su calciomercato (Di sabato 8 aprile 2023)-Everton (calcio d'inizio alle ore 13.30) è l'anticipo che ha aperto la 30esima giornata di campionato nella...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Il primo giocatore asiatico ad aver segnato 100 goal #Son si assicura un posto nella storia della Premier League ???? - calcioinglese : E la prima promossa in Premier League ce l'abbiamo: è il Burnley di uno straordinario Vincent Kompany. Il tecnico… - DiMarzio : Prosegue la tensione tra #Stellini e #DeZerbi in #TottenhamBrighton. Entrambi gli allenatori sono stati espulsi ????… - il_paro : RT @JuveVinciPerMe: Tottenham-Brighton in Premier League. L'orgoglio italiano: le due squadre sono guidate rispettivamente da Stellini e da… - solodax : RT @JuveVinciPerMe: Tottenham-Brighton in Premier League. L'orgoglio italiano: le due squadre sono guidate rispettivamente da Stellini e da… -