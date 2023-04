Premier League 2022 2023 | Kane stende il Brighton | vincono ancora Newcastle e Aston Villa

Leggi su sportface

(Di sabato 8 aprile 2023) Oggi si sono giocati i match della 30ª giornata di. Il Tottenham di Stellini si salva contro ilgrazie al solito Harry. Il centravanti inglese trova il match winner al 79? che regala la vittoria per 2-1 ai suoi. La squadra di De Zerbi gioca per larghi tratti meglio e si vede annullare due gol prima di subire il gol diche interrompe la striscia di sette risultati utili consecutivi. Il Tottenham sale a 53 punti a -3 dalla zona Champions. Ilresta fermo a 46 punti in 7ª posizione. Continuano a vincereche battono Brentford e Nottingham Forest proiettandosi sempre più in alto in classifica. La squadra di Howe ribalta il gol nel ...