Pranzo di Pasqua, picnic di Pasquetta: l’esperto consiglia “il menù del cuore che parli di tradizioni e radici” (Di sabato 8 aprile 2023) Alla vigilia del Pranzo Pasquale un pediatra, intervistato dall’Adnkronos, guardando alla salute del corpo e al nutrimento dell’anima dei piccoli pazienti, propone un menù del cuore che parli di tradizioni e radici. La ricetta per un pasto di festa che celebri il gusto e appaghi l’interiorità arriva allora da Italo Farnetani, professore ordinario di Pediatria dell’Università Ludes-United Campus of Malta. Un professionista che guarda alle sinergie tra cibo, salute e cura dell’anima. E che propone un paio di regole d’oro per un festeggiamento gastronomico e educativo a misura di bimbi. Perché, spiega il medico: «Il Pranzo di Pasqua è un punto di riferimento affettivo per i ragazzi. E per questo va preparato all’insegna delle ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 aprile 2023) Alla vigilia delle un pediatra, intervistato dall’Adnkronos, guardando alla salute del corpo e al nutrimento dell’anima dei piccoli pazienti, propone undelchedi. La ricetta per un pasto di festa che celebri il gusto e appaghi l’interiorità arriva allora da Italo Farnetani, professore ordinario di Pediatria dell’Università Ludes-United Campus of Malta. Un professionista che guarda alle sinergie tra cibo, salute e cura dell’anima. E che propone un paio di regole d’oro per un festeggiamento gastronomico e educativo a misura di bimbi. Perché, spiega il medico: «Ildiè un punto di riferimento affettivo per i ragazzi. E per questo va preparato all’insegna delle ...

