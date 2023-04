Poste Italiane, utili record sulla pelle dei precari? La denuncia del postino irpino (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa la nota a firma di Carmine Pascale “La stampa provinciale di mezza Italia accogliendo la pubblica denuncia dell’ex postino Carmine Pascale, originario di Montella, che per primo ha denunciato l’illecita condotta di Poste Italiane di non pagare gli straordinari ai giovani precari nell’illusione del posto fisso, ha aperto la strada alla denuncia sociale dello sfruttamento del precariato da parte della più grande azienda (statale) del nostro paese. Poste avrebbe tratto giovamento – sotto gli occhi dei sindacati (sic!) – delle prestazioni lavorative dei portalettere CTD (Contratti a Tempo Determinato) che si protraevano ben oltre l’orario previsto secondo CCNL, senza ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa la nota a firma di Carmine Pascale “La stampa provinciale di mezza Italia accogliendo la pubblicadell’exCarmine Pascale, originario di Montella, che per primo hato l’illecita condotta didi non pagare gli straordinari ai giovaninell’illusione del posto fisso, ha aperto la strada allasociale dello sfruttamento delato da parte della più grande azienda (statale) del nostro paese.avrebbe tratto giovamento – sotto gli occhi dei sindacati (sic!) – delle prestazioni lavorative dei portalettere CTD (Contratti a Tempo Determinato) che si protraevano ben oltre l’orario previsto secondo CCNL, senza ...

