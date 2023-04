Ponte di Pasqua a Bacoli: navette e parcheggi gratuiti (Di sabato 8 aprile 2023) Per tutto il fine settimana di Pasqua (oggi, domani e lunedì di Pasquetta), un servizio navette gratuito, da Baia e da Cuma, trasporterà chiunque voglia raggiungere le spiagge di Miseno e Miliscola. Saranno aperte dalle 9,30 alle 19,30 tre aree di sosta libera a Baia e Cuma, in località ex Cantieri di Baia ed in Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di sabato 8 aprile 2023) Per tutto il fine settimana di(oggi, domani e lunedì di Pasquetta), un serviziogratuito, da Baia e da Cuma, trasporterà chiunque voglia raggiungere le spiagge di Miseno e Miliscola. Saranno aperte dalle 9,30 alle 19,30 tre aree di sosta libera a Baia e Cuma, in località ex Cantieri di Baia ed in Il Blog di Giò.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antennatre : VENEZIA | IN LAGUNA ALBERGHI DA TUTTO ESAURITO PER IL LUNGO PONTE DI PASQUA - CleliaMussari : #Lineanotters ci siete o tutti via per il ponte di Pasqua? #lineanotte - thepalecountess : @lacasicris Da qui a metà maggio farò ammenda, aprile tra Pasqua e ponte del 25 sarà ostico ahahah (ma auguri!) - trisazio1_ : RT @trisazio1_: Ponte di Pasqua ?????????????????????????? #Salvini #PonteSulloStretto #Pasquetta (Satrizio) - f_grandi : @Stronza Le scuole sono chiuse per una settimana a cavallo di Pasqua, più o meno come dappertutto, per interrompere… -