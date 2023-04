Pomezia, Via Campo Selva senza acqua e fogne: Acea ‘gela’ i cittadini dopo la lettera del Comune (Di sabato 8 aprile 2023) Una doccia ‘fredda’ e nemmeno di acqua “pulita” proveniente dalla rete pubblica, è proprio il caso di dire. Continuiamo ad occuparci del problema della mancanza di servizi primari in Via di Campo Selva a Pomezia. dopo i nostri servizi e le segnalazioni inoltrate al Comune da parte dei cittadini nei mesi scorsi (e in particolare dal signor Vincenzo che si è fatto portavoce di questo problema per la zona) a febbraio gli uffici Comunali hanno inviato una lettera ad Acea per chiedere l’inserimento di “un tratto di rete idrica e fognaria” anche in questa parte di città nel programma degli interventi di estensione della rete idrica e fognaria da realizzare nel territorio comunale. Adesso però sono emerse ulteriori ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 aprile 2023) Una doccia ‘fredda’ e nemmeno di“pulita” proveniente dalla rete pubblica, è proprio il caso di dire. Continuiamo ad occuparci del problema della mancanza di servizi primari in Via dii nostri servizi e le segnalazioni inoltrate alda parte deinei mesi scorsi (e in particolare dal signor Vincenzo che si è fatto portavoce di questo problema per la zona) a febbraio gli uffici Comunali hanno inviato unaadper chiedere l’inserimento di “un tratto di rete idrica e fognaria” anche in questa parte di città nel programma degli interventi di estensione della rete idrica e fognaria da realizzare nel territorio comunale. Adesso però sono emerse ulteriori ...

