Pnrr | i sindaci della Valbrembana | “Impossibile anticipare i soldi per le opere | rischio tracollo”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 8 aprile 2023) Non bastavano lo spopolamento, la siccità e i danni del bostrico, il piccolo coleottero che sta devastando i boschiValle Brembana. Anche i finanziamenti del, che dovrebbero essere una risorsa, possono trasformarsi in un problema. Una ventina didel territorio lo hanno fatto presente in una lettera inviata al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, pubblicata in anteprima venerdì dal Fatto Quotidiano, che ha dedicato un approfondimento ai piccoli Comuni del Nord in difficoltà. In pratica, chiedono che le regole vengano modificate. Il motivo? I contributi del Piano non stanno arrivando, gli amministratori sono costretti dallo Stato adche non hanno. Con il, a fine anno, di non poter chiudere i bilanci. “I finanziamenti del ...