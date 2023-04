Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancyP_ : RT @cgiamestre: Pnrr, Cgia: 'Tanti investimenti ma redditività bassa, effetto modesto su pil' - MediasetTgcom24 : Pnrr, Cgia: 'Dall'Ue arriveranno fondi 4,5 volte superiori alla norma, difficile che l'Italia riesca a spenderli'… - abruzzoweb : FONDI PNRR: CGIA MESTRE, “IMPOSSIBILE SPENDERLI, SONO QUADRUPLO DEI FONDI COESIONE IN RITARDO…” - ansa_economia : Pnrr: Cgia,'spesa 4,5 volte superiore a quella dei fondi Ue'. Ma Italia storicamente fatica a spendere risorse di B… - newsfinanza : Pnrr: Cgia,'spesa 4,5 volte superiore a quella dei fondi Ue' -

I calcoli sui fondi 2023 - 2026 Affrontando con lo stesso approccio anche il, osserva la, tra il 2023 e il 2026 l'Italia dovrà spendere in media 42 miliardi di euro l'anno per poter ...Affrontando con lo stesso approccio anche il, osserva la, tra il 2023 e il 2026 l'Italia dovrà spendere mediamente 42 miliardi di euro all'anno per poter realizzare tutti i progetti ...E' quanto evidenzia la: in riferimento ai fondi di coesione, ad esempio, non sono pochi quelli ... Affrontando con lo stesso approccio appena illustrato anche il, tra il 2023 e il 2026 ...

Pnrr, Cgia: "Dall'Ue arriveranno fondi 4,5 volte superiori alla norma, difficile che l'Italia riesca a spenderli" TGCOM

Gli artigiani di Mestre sottolineano la "storica difficoltà del nostro Paese nell'utilizzare i fondi che arrivano dall'Europa" e analizzano gli ipotetici effetti del piano ...L'Italia ha una storica difficoltà a spendere tutti i fondi che giungono dall'Europa, ma ora, con il Pnrr si troverà ad avere a disposizione una cifra ...