Plusvalenze, l'inchiesta si allarga: le nuove indagini e i club coinvolti (Di sabato 8 aprile 2023) Il caso Plusvalenze continua ad allargarsi. Tutto era iniziato dall'inchiesta della Procura di Torino , per passare a quelle di Roma e Tivoli. Ora altre 3 procure hanno preso in consegna le indagini, ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 8 aprile 2023) Il casocontinua adrsi. Tutto era iniziato dall'della Procura di Torino , per passare a quelle di Roma e Tivoli. Ora altre 3 procure hanno preso in consegna le, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Inchiesta #plusvalenze, anche la Procura di #Bologna apre un fascicolo. Riguarda l'acquisto di #Orsolini per 15… - AliprandiJacopo : I #Friedkin irritati dall’inchiesta plusvalenze sulla #ASRoma, perché delle 11 operazioni nel mirino, solamente una… - grafuio : RT @sportface2016: +++Inchiesta #plusvalenze, anche la Procura di #Bologna apre un fascicolo. Riguarda l'acquisto di #Orsolini per 15 milio… - RodolfoBrutti : @AlfredoSerafino L’avvocato sei tu, quindi ti credo. Non capisco cosa c’entri consob (seconda inchiesta) con plus… - bologna_sport : Inchiesta plusvalenze, il #Bologna si mostra sereno -