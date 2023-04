Plusvalenze fittizie, Roma e Lazio rischiano molto: classifica stravolta (Di sabato 8 aprile 2023) Plusvalenze fittizie anche per Roma e Lazio? La stagione calcistica in corso sta presentando sempre più, e sempre più spesso, aspetti sgradevoli ed inquietanti. Se si guarda la classifica di Serie A la domanda che nasce spontanea è la seguente: quanto è veritiera e come invece potrebbe cambiare nel giro di qualche settimana dopo i nuovi casi di Plusvalenze sospette riguardanti la Roma e la Lazio? Verdetti (grantennistoscana.it)Campo e Procure, chi emetterà per primo i verdetti e quali saranno veramente credibili? Napoli a parte, che viaggia trionfalmente verso la conquista del suo terzo scudetto, il primo dopo l’epopea maradoniana, tutte le altre formazioni, ed alcune società, hanno lo sguardo strabico di chi guarda, simultaneamente, da un lato il ... Leggi su grantennistoscana (Di sabato 8 aprile 2023)anche per? La stagione calcistica in corso sta presentando sempre più, e sempre più spesso, aspetti sgradevoli ed inquietanti. Se si guarda ladi Serie A la domanda che nasce spontanea è la seguente: quanto è veritiera e come invece potrebbe cambiare nel giro di qualche settimana dopo i nuovi casi disospette riguardanti lae la? Verdetti (grantennistoscana.it)Campo e Procure, chi emetterà per primo i verdetti e quali saranno veramente credibili? Napoli a parte, che viaggia trionfalmente verso la conquista del suo terzo scudetto, il primo dopo l’epopea maradoniana, tutte le altre formazioni, ed alcune società, hanno lo sguardo strabico di chi guarda, simultaneamente, da un lato il ...

