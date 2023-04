Più che di leadership in Italia si deve parlare di ‘small ownership’: cos’è e perché a volte è inutile (Di sabato 8 aprile 2023) Li osservo da anni. Li ascolto e li vedo agire da sempre. I piccoli imprenditori Italiani hanno sostanzialmente uno stile di leadership particolare, caratterizzante, quasi esclusivamente “made in Italy” e diverso rispetto a quello dei grandi entrepreneur e, ancor di più, dei manager (non proprietari) di azienda. Un modello di leadership che, benché carente di competenze, si aggiunge a quelli ben noti e studiati dalla letteratura di impresa: lo stile “burocratico”(tutto delegato alle regole), quello “assertivo”(l’autorevolezza al servizio dell’organizzazione) , lo stile “tecnocratico” (la risoluzione dei problemi affidata a modelli matematici) e quello “permissivo” (alta discrezionalità che non produce effetto sui comportamenti organizzativi), lo stile “partecipativo” (diviso equamente tra la discrezionalità del leader e l’osservanza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) Li osservo da anni. Li ascolto e li vedo agire da sempre. I piccoli imprenditorini hanno sostanzialmente uno stile diparticolare, caratterizzante, quasi esclusivamente “made in Italy” e diverso rispetto a quello dei grandi entrepreneur e, ancor di più, dei manager (non proprietari) di azienda. Un modello diche, benché carente di competenze, si aggiunge a quelli ben noti e studiati dalla letteratura di impresa: lo stile “burocratico”(tutto delegato alle regole), quello “assertivo”(l’autorevolezza al servizio dell’organizzazione) , lo stile “tecnocratico” (la risoluzione dei problemi affidata a modelli matematici) e quello “permissivo” (alta discrezionalità che non produce effetto sui comportamenti organizzativi), lo stile “partecipativo” (diviso equamente tra la discrezionalità del leader e l’osservanza ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : Io per vivere in serenità non odio nessuno non mi auguro la morte di nessuno ma so che com’è scritto nella Bibbia:… - AStramezzi : È in un inglese molto comprensibile. Vanni Frajese sbugiarda la Direttrice Esecutiva dell’Agenzia Europea del Farma… - Alessan91854505 : @ChiaraDJ Ciao scusa, ho provato ad inviare una mail all’indirizzo condiviso da Stefania per ottenere un biglietto… - EusapiaR : RT @settantatre13: Amo i legami senza interesse. Più che fedi, ripongo fede in loro. Buon sabato. - MeloniPierlu : RT @paride_pasta: Piu forte di TUTTI. Unico, inimmaginabile già adesso. Non so cosa pensare che faccia gia solo tra 2 anni. ?????????????? ??????????… -

Inter, tutti a rischio: per primo Inzaghi, già iniziata la ricerca del nuovo allenatore ...cosiddetta 'scossa' dell'esonero del tecnico sarebbe davvero la ricetta giusta per dare una sterzata in extremis a questa stagione In società il dibattito ha portato per il momento più a un no che a ... Pasqua: come mantenersi in forma durante le vacanze Se si può, meglio scegliere i cioccolatini del cioccolatiere che sono generalmente più sani e di migliore qualità visiva e gustativa rispetto a quelli venduti nei supermercati. Se si decide comunque ... Intermania: la maledizione dei cross di Candreva, con Handanovic al posto di Onana... Commenta per primo La parabola di Simone Inzaghi all'Inter tocca il punto più basso (almeno finora, perché sembra che il peggio debba ancora venire) a Salerno. Proprio dove la sua squadra aveva toccato l'apice alla fine del 2021, quando il netto successo per 5 - 0 era ... ...cosiddetta 'scossa' dell'esonero del tecnico sarebbe davvero la ricetta giusta per dare una sterzata in extremis a questa stagione In società il dibattito ha portato per il momentoa un noa ...Se si può, meglio scegliere i cioccolatini del cioccolatieresono generalmentesani e di migliore qualità visiva e gustativa rispetto a quelli venduti nei supermercati. Se si decide comunque ...Commenta per primo La parabola di Simone Inzaghi all'Inter tocca il puntobasso (almeno finora, perché sembrail peggio debba ancora venire) a Salerno. Proprio dove la sua squadra aveva toccato l'apice alla fine del 2021, quando il netto successo per 5 - 0 era ... Annalisa: «"Bellissima" nasce da un due di picche che ho preso. La laurea in fisica la mia marcia in più» Corriere della Sera