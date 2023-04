Pioli: “Napoli, con Osimhen o senza per il Milan non cambia nulla” (Di sabato 8 aprile 2023) Stefano Pioli allenatore del Milan parla della sfida con il Napoli valida per i quarti di finale Champions League. Pioli per la sfida Milan-Empoli ha utilizzato un turnover molto ampio, tenendo in panchina cinque giocatori tra cui Giroud, Leao e Diaz. Chiaro il segnale del tecnico che a questo punto vuole puntare tutto sulla Champions League, nonostante il quarto posto sia tutt’altro che blindato. Alla fine il Milan ha pareggiato con l’Empoli. Ma al termine del match Pioli si proietta già sulla sfida con il Napoli e dice: “In campionato abbiamo dimostrato di avere più fame dei nostri avversari. La vittoria contro gli azzurri ci serviva, altrimenti saremo stati in una situazione di classifica ancora più complicata. Probabilmente loro non hanno ... Leggi su napolipiu (Di sabato 8 aprile 2023) Stefanoallenatore delparla della sfida con ilvalida per i quarti di finale Champions League.per la sfida-Empoli ha utilizzato un turnover molto ampio, tenendo in panchina cinque giocatori tra cui Giroud, Leao e Diaz. Chiaro il segnale del tecnico che a questo punto vuole puntare tutto sulla Champions League, nonostante il quarto posto sia tutt’altro che blindato. Alla fine ilha pareggiato con l’Empoli. Ma al termine del matchsi proietta già sulla sfida con ile dice: “In campionato abbiamo dimostrato di avere più fame dei nostri avversari. La vittoria contro gli azzurri ci serviva, altrimenti saremo stati in una situazione di classifica ancora più complicata. Probabilmente loro non hanno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GA7_Official : “Mister Pioli, per caso ha pareggiato di proposito con l’Empoli per far abbassare la guardia al Napoli?” - mirkonicolino : Che bambola! Il #Napoli ormai scudettato di #Spalletti viene letteralmente incartato dal #Milan di #Pioli. Contesta… - AntoVitiello : ?? Messaggio di congratulazioni da parte di #Cardinale a #Maldini e #Pioli dopo il 4-0 di Napoli #NapoliMilan - napolipiucom : Pioli: 'Napoli, con Osimhen o senza per il Milan non cambia nulla' #Milan #napoli #Pioli #ForzaNapoliSempre - garridino : RT @jacopo_iacoboni: L'articolo (di cronaca) della Gazzetta sul Napoli a Lecce: 'Il Lecce un punto lo meritava come all’andata. Il Napoli s… -