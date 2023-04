Pioli e Inzaghi, il campionato è un fallimento: nel girone di ritorno 14 punti in 10 partite (Di sabato 8 aprile 2023) Milan e Inter, Stefano Pioli e Simone Inzaghi. A braccetto per tutto lo scorso campionato, idem in questo. Ma con prospettive totalmente diverse: nel 2021/2022 si lottava per lo Scudetto, vinto dal Milan con 86 punti contro gli 84 dei nerazzurri, quest’anno invece è la corsa a chi perde più punti. Con un orizzonte impensabile sino a qualche settimana fa: entrambe le squadre rischiano di non riuscire a qualificarsi per la prossima Champions League, uscendo dalle prime quattro in classifica. I dati nudi e crudi sono terrificanti sia per Pioli che per Inzaghi: nelle dieci partite del girone di ritorno sono quattordici i punti conquistati, media 1,40 a partita. Il Milan ha un punto in più dell’Inter (52 ... Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Milan e Inter, Stefanoe Simone. A braccetto per tutto lo scorso, idem in questo. Ma con prospettive totalmente diverse: nel 2021/2022 si lottava per lo Scudetto, vinto dal Milan con 86contro gli 84 dei nerazzurri, quest’anno invece è la corsa a chi perde più. Con un orizzonte impensabile sino a qualche settimana fa: entrambe le squadre rischiano di non riuscire a qualificarsi per la prossima Champions League, uscendo dalle prime quattro in classifica. I dati nudi e crudi sono terrificanti sia perche per: nelle diecideldisono quattordici iconquistati, media 1,40 a partita. Il Milan ha un punto in più dell’Inter (52 ...

