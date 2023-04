(Di sabato 8 aprile 2023) Nella causa, promossa da una coalizione di medici e gruppi antiabortisti, si sostiene che la Food and Drug Administration - l'agenzia preposta al controllo dei farmaci e degli alimenti - non ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaffaeleCarcano : Gli Stati Uniti sono sempre più disuniti. A discapito dei diritti delle donne. #aborto - Radio1Rai : ?? #StatiUniti Il Dipartimento di Giustizia americano presenterà ricorso contro la sospensione dell'autorizzazione a… - andreastoolbox : Usa, Biden: combatterò contro lo stop alla pillola abortiva #Biden: #Usa, #combatterò #lo #contro ??????? - Agenzia_Ansa : Biden ha annunciato l'intenzione di 'combattere' la decisione di un giudice federale di sospendere la pillola abort… - DarioGiuffrida1 : RT @Agenzia_Ansa: Battaglia a colpi di sentenze sulla pillola abortiva negli Usa: un giudice del Texas la blocca, un altro di Washington la… -

Leggi Anche Wyoming, il governatore firma la legge che proibisce laUn altro giudice mantiene laUn altro giudice federale, quello dello stato di Washington, ha ...Un giudice federale del Texas ha deciso di sospendere l'approvazione da parte della Fda della, vietandola virtualmente in tutto il Paese. L'entrata in vigore della sua decisione è rinviata di sette giorni per consentire al governo federale di presentare appello. L'aborto ...Il presidente americano Joe Biden ha annunciato l'intenzione di "combattere" la decisione di un giudice federale di sospendere lanegli Stati Uniti, definendola un "tentativo senza precedenti di privare le donne delle libertà fondamentali". "La mia amministrazione si opporrà a questa decisione", ha detto Biden ...

Pillola abortiva, giudice Usa sospende l'approvazione della Fda | Biden: "Combatterò lo stop che priva donne di libertà" TGCOM

Il presidente americano Joe Biden ha annunciato l'intenzione di "combattere" la decisione di un giudice federale di sospendere la pillola abortiva negli Stati Uniti, definendola un "tentativo senza pr ...Un giudice del Texas sospende approvazione di una pillola abortiva, un altro giudice di Washington la mantiene in vigore. Ad un anno dalla sentenza che ha annullato il diritto federale all'aborto la p ...