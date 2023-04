(Di sabato 8 aprile 2023). Il promotore di giustizia Alessandro Diddi incontrerà, martedì dopo Pasqua,con la legale Laura Sgro’. Un incontro atteso da tempo dopo un mare di speranze e delusioni. Nel grande ritorno di attenzione sul, con la svolta della Commissione parlamentare e il silenzio dell’ inchiesta vaticana, avviata a inizio anno, vdue gli episodi che restano centrali:la cassetta audio con le sevizie a una ragazza, probabilmente la quindicenne Emanuela, (fatta ritrovare presso l Ansa di Roma il 17 luglio 1983, e quattro giorni prima sotto un colonnato), in cui emergerebbe un ruolo dei servizi (Sisde e Sismi) per la sparizione di tre voci maschili, o meglio urla, presenti nella prima versione della cassetta di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Martedì Pietro Orlandi sarà ricevuto dalla giustizia Vaticana. Nel 2013 Papa Francesco disse alla famiglia della ra… - nuovasocieta : Pietro Orlandi sarà ricevuto in Vaticano. Sul caso ora anche l’ombra di Gladio - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Emanuela Orlandi: Promotore di Giustizia Vaticano conferma che l’11 aprile riceverà il fratello Pietro, “al fine di re… - viola1864 : @boni_castellane Beh dopo aver sentito Pietro Orlandi da Floris muovere un’accusa indicibile a Papà Wojtyla senza p… - i_pmt : RT @kiara86769608: Emanuela Orlandi, il fratello Pietro sarà ascoltato martedì in Vaticano: “Da Santa Sede volontà di fare chiarezza sulla… -

Se ne parlerà con, fratello di Emanuela , il 18 Aprile alle ore 19 a Bologna presso il CostArena (Via Azzo Gardino, 48). L'evento è organizzato da "Ombre sulla Repubblica - Bologna"....la volontà della Santa Sede di fare chiarezza sulla vicenda della figlia del commesso Vaticano sparita nel nulla ormai quaranta anni fa anche alla luce delle recenti dichiarazioni di. ...... che garantivano alle anime conservatrice e progressista di convivere sotto al Cupola di San,... Come dimostra la riapertura del casoin Vaticano: un esempio di come la Chiesa di Roma ...

Pietro Orlandi convocato dal tribunale vaticano, tra i documenti una chat Agenzia ANSA

Martedì Pietro Orlandi sarà ricevuto dalla giustizia Vaticana. Nel 2013 Papa Francesco disse alla famiglia della ragazza scomparsa “Emanuela sta in cielo”, presto scopriremo se la Chiesa finalmente ...Pietro Orlandi accompagnato dal suo avvocato: "Porteremo tutte le informazioni che abbiamo. Speriamo e crediamo nella volontà del Papa di fare chiarezza. Emanuela dopo 40 anni deve tornare a casa" ...