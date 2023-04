Picariello | “Le commissioni consiliari non diventino uno sfogatoio”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ancorché io ritenga prezioso il ruolo dellee in special modo, di quella che ho l’onore di presiedere, devo chiarire che in nessun modo esse possono diventare né uno, né uno strumento nelle mani della minoranza per imbastire processi mediatici ai danni dell’amministrazione”, così in una nota il consigliere e presidente della commissione Pics Antonio. “Il progetto che riqualifica e valorizza l’area di quel tesoro storico-artistico che è l’Arco di Traiano vede la maggioranza nutrire la massima fiducia politica nel vicesindaco e assessore delegato Francesco De Pierro e la massima stima nella struttura tecnica che ha condotto l’iter burocratico. Se qualche consigliera d’opposizione vuole tirarci per per la giacca e strumentalizzare ha sbagliato ...