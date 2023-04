Perché si mangia l’agnello a Pasqua: una tradizione religiosa che non ha più senso, ma che non si ferma (Di sabato 8 aprile 2023) Perché a Pasqua si mangia proprio l’agnello e quali sono i significati che si nascondono dietro questo rituale? l’agnello, per la religione cristiana e ancor prima per quella ebraica, è il simbolo di sacrificio per eccellenza, e come tale più volte compare nell’Antico Testamento. Come nel libro dell’Esodo (Esodo, 12, 1-9), quando a proposito della Pasqua ebraica Dio disse a Mosè e Aronne: “Ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa”. E poi ancora: “In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco; la mangeranno con azzimi e con erbe amare. Non lo mangerete crudo, né bollito nell’acqua, ma solo arrostito al fuoco con la testa, le gambe e le viscere”. Nell’area mediterranea l’agnello è considerato da sempre come il simbolo del candore e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 aprile 2023)siproprioe quali sono i significati che si nascondono dietro questo rituale?, per la religione cristiana e ancor prima per quella ebraica, è il simbolo di sacrificio per eccellenza, e come tale più volte compare nell’Antico Testamento. Come nel libro dell’Esodo (Esodo, 12, 1-9), quando a proposito dellaebraica Dio disse a Mosè e Aronne: “Ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa”. E poi ancora: “In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco; la mangeranno con azzimi e con erbe amare. Non lo mangerete crudo, né bollito nell’acqua, ma solo arrostito al fuoco con la testa, le gambe e le viscere”. Nell’area mediterraneaè considerato da sempre come il simbolo del candore e ...

