Perché il mese di maggio sarà speciale per Meghan Markle (anche escludendo l’incoronazione) (Di sabato 8 aprile 2023) Meghan Markle è rimasta lontana dai riflettori per moltissime settimane. Dopo aver pubblicato a dicembre la propria serie di documentari su Netflix, la moglie del principe Harry si è ritirata lontana dalle luci della ribalta. Secondo alcune fonti la duchessa di Sussex ha voluto lasciare che l’attenzione si concentrasse tutta sul marito, che ha pubblicato la sua prima autobiografia inedita. Ma pare proprio che per la Markle sia giunto il tempo della rivincita. Stando alle informazioni riportate dai media inglesi, il mese di maggio sarà ricchissimo di impegni per Meghan Markle. Tra premi e riconoscimenti di diverso tipo, la duchessa diventerà una delle donne-simbolo di questo periodo. A ciò va aggiunta anche la questione ... Leggi su velvetmag (Di sabato 8 aprile 2023)è rimasta lontana dai riflettori per moltissime settimane. Dopo aver pubblicato a dicembre la propria serie di documentari su Netflix, la moglie del principe Harry si è ritirata lontana dalle luci della ribalta. Secondo alcune fonti la duchessa di Sussex ha voluto lasciare che l’attenzione si concentrasse tutta sul marito, che ha pubblicato la sua prima autobiografia inedita. Ma pare proprio che per lasia giunto il tempo della rivincita. Stando alle informazioni riportate dai media inglesi, ildiricchissimo di impegni per. Tra premi e riconoscimenti di diverso tipo, la duchessa diventerà una delle donne-simbolo di questo periodo. A ciò va aggiuntala questione ...

Perché maggio sarà un mese fondamentale per Meghan Markle (anche senza l'incoronazione) Vanity Fair Italia