Perché è fondamentale aggiornare a iOS 16.4.1 l’iPhone, focus sicurezza e emoji (Di sabato 8 aprile 2023) Nelle scorse ore, ha fatto capolino l’aggiornamento iOS 16.4.1 per gli iPhone e iPadOS 16.4.1 per gli iPad supportati. La mossa di Apple non era attesa ma l’urgenza di porre rimedio ad alcune falle di sicurezza importanti ha spinto gli sviluppatori a rilasciare il pacchetto software. Il peso del firmware è esiguo, ossia circa 277 MB. Tuttavia bisogna dare la giusta importanza all’adeguamento che dovrà essere eseguito il prima possibile. Le vulnerabilità alle quali pone rimedio il nuovo aggiornamento iOS 16.4.1 sono sostanzialmente due: la prima è denominata IOSurfaceAccelerator e finora poteva permettere ad un’app malevola di eseguire codice arbitrario con privilegi del kernel. In seconda battuta, la minaccia WebKit poteva consentire l’esecuzione di codice e contenuto Web creato in modo dannoso. Entrambe le minacce potevano dunque mettere in pericolo i dati degli ... Leggi su optimagazine (Di sabato 8 aprile 2023) Nelle scorse ore, ha fatto capolino l’aggiornamento iOS 16.4.1 per gli iPhone e iPadOS 16.4.1 per gli iPad supportati. La mossa di Apple non era attesa ma l’urgenza di porre rimedio ad alcune falle diimportanti ha spinto gli sviluppatori a rilasciare il pacchetto software. Il peso del firmware è esiguo, ossia circa 277 MB. Tuttavia bisogna dare la giusta importanza all’adeguamento che dovrà essere eseguito il prima possibile. Le vulnerabilità alle quali pone rimedio il nuovo aggiornamento iOS 16.4.1 sono sostanzialmente due: la prima è denominata IOSurfaceAccelerator e finora poteva permettere ad un’app malevola di eseguire codice arbitrario con privilegi del kernel. In seconda battuta, la minaccia WebKit poteva consentire l’esecuzione di codice e contenuto Web creato in modo dannoso. Entrambe le minacce potevano dunque mettere in pericolo i dati degli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AurelianoStingi : Lavoro fondamentale uscito su nature che mostra come l’inquinamento abbia un meccanismo molecolare specifico che po… - MinisteroDifesa : 'Sfide di oggi non possono essere affrontate individualmente. Dialogo Italia Spagna fondamentale per un'agenda comu… - HelbizLive : Pasquetta in campo per la giornata 32 di #SerieBKT ?? Tra i tanti match della giornata il @fclubsuedtirolaffronta il… - ferrix88 : @elliott_il Ma perchè o risultato o prestazione? Il risultato basta livescore, ma è fondamentale. La prestazione ti… - ecogen_impianti : RT @AurelianoStingi: Lavoro fondamentale uscito su nature che mostra come l’inquinamento abbia un meccanismo molecolare specifico che porta… -

Gli imprenditori italiani e la 'small ownership': cos'è e perché a volte è inutile (di V. Imperatore) ... esercizio che questo giornale mi consente di fare da anni, credo che si possa aprire un dibattito fondamentale per lo sviluppo di un asset fondamentale del sistema economico nazionale. Buona Pasqua ... Guide alpine italiane, legati su ghiacciaio: attrezzatura e consigli pratici per gli scialpinisti Fondamentale è proteggere sempre i componenti col nodo a palla alla classica distanza dei 3 metri e,... o hai una grande esperienza e conosci molto bene il territorio, perché ci sei stato molto ... Calendario Borsa Italiana 2023: festività, aperture, chiusure e orari ...nei dettagli come si svolgono le contrattazioni nella piazza finanziaria milanese è fondamentale ... a cosa serve Il calendario è importante perché in esso sono specificare non soltanto le aperture e ... ... esercizio che questo giornale mi consente di fare da anni, credo che si possa aprire un dibattitoper lo sviluppo di un assetdel sistema economico nazionale. Buona Pasqua ...è proteggere sempre i componenti col nodo a palla alla classica distanza dei 3 metri e,... o hai una grande esperienza e conosci molto bene il territorio,ci sei stato molto ......nei dettagli come si svolgono le contrattazioni nella piazza finanziaria milanese è... a cosa serve Il calendario è importantein esso sono specificare non soltanto le aperture e ... Talent Acquisition: cos’è e perché è fondamentale 24ORE Business School