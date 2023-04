Per Misiani un nuovo incarico nella segreteria nazionale del Pd (Di sabato 8 aprile 2023) Bergamo. Arriva l’incarico ufficiale per Antonio Misiani, parlamentare del Pd e, da poco, anche membro della nuova segreteria del partito a guida Elly Schlein. Lo stesso politico bergamasco scrive sulla sua pagina Facebook: “Ringrazio di cuore Elly Schlein per avermi scelto tra i componenti della nuova segreteria nazionale del Partito Democratico chiedendomi di occuparmi di economia, finanze, impresa e infrastrutture. Sta a noi ora dimostrarci all’altezza di quanto ci chiedono le persone che si riconoscono nel PD e nel centrosinistra: la capacità di fare nelle istituzioni e nel Paese una opposizione rigorosa e senza sconti al governo Meloni, la pazienza e la determinazione necessarie per costruire e rappresentare una credibile alternativa alla destra. Cercherò di fare la mia parte fino in fondo. Buon ... Leggi su bergamonews (Di sabato 8 aprile 2023) Bergamo. Arriva l’ufficiale per Antonio, parlamentare del Pd e, da poco, anche membro della nuovadel partito a guida Elly Schlein. Lo stesso politico bergamasco scrive sulla sua pagina Facebook: “Ringrazio di cuore Elly Schlein per avermi scelto tra i componenti della nuovadel Partito Democratico chiedendomi di occuparmi di economia, finanze, impresa e infrastrutture. Sta a noi ora dimostrarci all’altezza di quanto ci chiedono le persone che si riconoscono nel PD e nel centrosinistra: la capacità di fare nelle istituzioni e nel Paese una opposizione rigorosa e senza sconti al governo Meloni, la pazienza e la determinazione necessarie per costruire e rappresentare una credibile alternativa alla destra. Cercherò di fare la mia parte fino in fondo. Buon ...

