«Per la Palestina non c’è fine al dolore». Il tweet di Grillo poche ore prima dell’attentato di Tel Aviv fa infuriare gli utenti: «Taci, mostro» (Di sabato 8 aprile 2023) «Per il popolo palestinese non c’è fine al dolore, all’oppressione, al sacrificio, alla negazione della libertà e dell’indipendenza, ma solo muri, divieti, repressione e segregazione che dura dal 1967. #FreePalestine». È questo il tweet pubblicato ieri, intorno alle 17, dal fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo. Un messaggio che sarebbe potuto passare perlopiù inosservato, se non fosse che qualche ora più tardi, proprio in Israele, si è verificato l’attentato terroristico di Tel Aviv in cui ha perso la vita l’italiano Alessandro Parini. Da quel momento, sul tweet di Grillo si è scatenata una pioggia di commenti e insulti. «Dimostra un certo tempismo, va detto», fa notare un utente. Ma c’è chi va decisamente oltre: «È morto un italiano, imbecille», ... Leggi su open.online (Di sabato 8 aprile 2023) «Per il popolo palestinese non c’èal, all’oppressione, al sacrificio, alla negazione della libertà e dell’indipendenza, ma solo muri, divieti, repressione e segregazione che dura dal 1967. #FreePalestine». È questo ilpubblicato ieri, intorno alle 17, dal fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe. Un messaggio che sarebbe potuto passare perlopiù inosservato, se non fosse che qualche ora più tardi, proprio in Israele, si è verificato l’attentato terroristico di Telin cui ha perso la vita l’italiano Alessandro Parini. Da quel momento, suldisi è scatenata una pioggia di commenti e insulti. «Dimostra un certo tempismo, va detto», fa notare un utente. Ma c’è chi va decisamente oltre: «È morto un italiano, imbecille», ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rubio_chef : Poi però non frignate se, una volta cresciuti, quei bambini si immoleranno per la liberazione della Palestina (la l… - rubio_chef : Vuoti tra l’altro. Che poi era tanta la fretta de nascondese @MarcoFattorini che pure il tempo per la foto c’hanno… - rubio_chef : I coloni suprematisti ebraici devono smettere di andare a occupare la Palestina per cacciare e uccidere nativi semi… - francoisengo : @annalenabenini @mcarnic74 @GiulyPalumbo @Linkiesta @lasoncini Credo che certa stampa ironizzi sulla Schlein perchè… - XMERIDIO78 : RT @rubio_chef: Poi però non frignate se, una volta cresciuti, quei bambini si immoleranno per la liberazione della Palestina (la loro Terr… -