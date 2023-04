Per la pace in Ucraina Bettini strizza l'occhio alla Cina e spara a zero sulla sinistra e l'Ue (Di sabato 8 aprile 2023) Goffredo Bettini irrompe nei numerosi discorsi sulla guerra tra Russia ed Ucraina. Uno dei nomi di peso del Partito Democratico, con un articolo apparso su Il Fatto Quotidiano, ha mandato un messaggio chiaro a tutta la sinistra - Elly Schlein compresa - chiedendo di continuare a sostenere Kiev con l'invio di armi, ma con un occhio attento al piano di pace proposto dalla Cina nelle scorse settimane: “Di fronte al conflitto Russia-Ucraina non c'è la piena consapevolezza della tragedia possibile. L'irrompere, cioè, di uno scontro atomico. Nel brevissimo periodo non possiamo e non dobbiamo sospendere l'invio delle armi all'Ucraina. Non è giusto fare le ‘anime belle' sulla pelle di un Paese invaso con ... Leggi su iltempo (Di sabato 8 aprile 2023) Goffredoirrompe nei numerosi discorsiguerra tra Russia ed. Uno dei nomi di peso del Partito Democratico, con un articolo apparso su Il Fatto Quotidiano, ha mandato un messaggio chiaro a tutta la- Elly Schlein compresa - chiedendo di continuare a sostenere Kiev con l'invio di armi, ma con unattento al piano diproposto dnelle scorse settimane: “Di fronte al conflitto Russia-non c'è la piena consapevolezza della tragedia possibile. L'irrompere, cioè, di uno scontro atomico. Nel brevissimo periodo non possiamo e non dobbiamo sospendere l'invio delle armi all'. Non è giusto fare le ‘anime belle'pelle di un Paese invaso con ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : “La stabilità geopolitica è condizione essenziale per rilanciare il #disarmo #nucleare e raggiungere gli obbiettivi… - GeopoliticalCen : Stasera si intrecciano i riti delle Settimane Sante di ebrei e cristiani, ed il venerdì islamico durante il mese sa… - Avvenire_Nei : #Ucraina. #SettimanaSanta, la #ViaCrucis riporta la pace per le strade e sfida la guerra - lebalzin : RT @lebalzin: Punto di vista filosofico, cosa intendiamo per noi stessi. 'La pace in sé è tra gravità e gravità'G'. abbiamo più libertà di… - CardelliAc : RT @cugusi1952: Domani Papà Francesco farà l'ennesimo apello per la pace nel mondo,ma una parte degli abitanti non lo ascolteranno?? -