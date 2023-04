Peppe Iodice ‘pizzica’ Totti al concerto di Ramazzotti: sfottò tutto da ridere! – VIDEO (Di sabato 8 aprile 2023) Il Napoli si avvicina sempre più al sogno chiamato Scudetto. Con la vittoria strappata sul campo del Lecce, trasferta che si è rivelata comunque non proprio agevolissima per gli uomini di Luciano Spalletti, scendono a dodici i punti utili per la certezza matematica della vittoria del campionato, in attesa ovviamente di Lazio-Juventus. Intanto, gli azzurri ma soprattutto i tifosi si godono i tre punti ottenuti in Salento, mentre sale l’attesa anche l’andata dei quarti di finale della Champions League che si disputerà mercoledì alle ore 21:00 contro il Milan. Lo sfottò di Peppe Iodice a Totti fa impazzire i tifosi In queste ore, sta divenendo virale il siparietto social pubblicato dal comico napoletano Peppe Iodice, presente al concerto di Eros ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 aprile 2023) Il Napoli si avvicina sempre più al sogno chiamato Scudetto. Con la vittoria strappata sul campo del Lecce, trasferta che si è rivelata comunque non proprio agevolissima per gli uomini di Luciano Spalletti, scendono a dodici i punti utili per la certezza matematica della vittoria del campionato, in attesa ovviamente di Lazio-Juventus. Intanto, gli azzurri ma soprati tifosi si godono i tre punti ottenuti in Salento, mentre sale l’attesa anche l’andata dei quarti di finale della Champions League che si disputerà mercoledì alle ore 21:00 contro il Milan. Lodifa impazzire i tifosi In queste ore, sta divenendo virale il siparietto social pubblicato dal comico napoletano, presente aldi Eros ...

