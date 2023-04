Pensioni, ci saranno tagli? L’indiscrezione (Di sabato 8 aprile 2023) Riforma Pensioni 2023 ultime news. A che punto è la Riforma Pensioni? Gli italiani se lo chiedono dopo che in campagna elettorale è diventato quasi un cavallo di battaglia del centrodestra. La verità è che la manovra si trova ancora in alto mare e i futuri pensionati non sanno ancora a che età andranno in pensione e soprattutto quanto percepiranno. Potrebbero esserci, infatti, anche diversi tagli. (Continua…) Leggi anche: Come andare in pensione a 61 anni: i requisiti e come richiederla Leggi anche: Pensioni, scatta la sospensione: entro quando bisogna consegnare il modulo obbligatorio Riforma Pensioni 2023, le ultime news La Riforma Pensioni è ancora in stallo. Nonostante se ne sia parlato tanto in campagna elettorale, il nuovo Governo, presieduto da ... Leggi su tvzap (Di sabato 8 aprile 2023) Riforma2023 ultime news. A che punto è la Riforma? Gli italiani se lo chiedono dopo che in campagna elettorale è diventato quasi un cavallo di bata del centrodestra. La verità è che la manovra si trova ancora in alto mare e i futuri pensionati non sanno ancora a che età andranno in pensione e soprattutto quanto percepiranno. Potrebbero esserci, infatti, anche diversi. (Continua…) Leggi anche: Come andare in pensione a 61 anni: i requisiti e come richiederla Leggi anche:, scatta la sospensione: entro quando bisogna consegnare il modulo obbligatorio Riforma2023, le ultime news La Riformaè ancora in stallo. Nonostante se ne sia parlato tanto in campagna elettorale, il nuovo Governo, presieduto da ...

