Pecci | «Inzaghi rischia grosso! L’Inter ha poco da invidiare»

Leggi su inter-news

(Di sabato 8 aprile 2023)non esclude un ribaltone in panchina, mettendoa rischio esonero per i pessimi risultati delin questo 2023 di Serie A. Nel corso del programma ATuttoCalcio su Rai 2, l’ex centrocampista è piuttosto critico con l’allenatore. PANCHINA BOLLENTE – Eraldonon ha mezzi termini: «Simonea fine corsa?grosso. Secondo me ci sono troppi discorsi, la società si aspetta tanto. Il rischio c’è, poi c’è la consapevolezza che giocare così spesso non aiuta. Io credo che, in una partita secca, abbiadaalle altre. Il Benfica? Sono ottimista, anche se bisognerà fare una grande gara. Secondo me può salvarsi vincendo tante partite di campionato, altrimenti l’annata diventa disastrosa. ...