Pd, Socci: perché il suo "europeismo" fa il male dell'Europa (Di sabato 8 aprile 2023) Nei giorni scorsi Roberto Vicaretti, su RaiNews24, ha realizzato, con Giuseppe Liturri, una lunga e interessante intervista a Yanis Varoufakis che – com'è noto – era il Ministro delle Finanze nel primo governo Tsipras. È colui che, durante la crisi greca del 2015, nelle trattative fra il governo di Atene e l'Eurogruppo, tentò di scongiurare il peggio per il suo Paese, dimettendosi dopo aver amaramente constatato l'impossibilità di far approvare le sue proposte. Ha raccontato questa traumatica vicenda in un libro drammatico, “Adulti nella stanza. La mia battaglia contro l'establishment dell'Europa” (La nave di Teseo), che fa capire come le tecnocrazie dei palazzi europei considerino le sofferenze sociali che vivono i popoli. Varoufakis, che ha fondato il movimento “DIEM25” per la democrazia in Europa e guida un nuovo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) Nei giorni scorsi Roberto Vicaretti, su RaiNews24, ha realizzato, con Giuseppe Liturri, una lunga e interessante intervista a Yanis Varoufakis che – com'è noto – era il Ministroe Finanze nel primo governo Tsipras. È colui che, durante la crisi greca del 2015, nelle trattative fra il governo di Atene e l'Eurogruppo, tentò di scongiurare il peggio per il suo Paese, dimettendosi dopo aver amaramente constatato l'impossibilità di far approvare le sue proposte. Ha raccontato questa traumatica vicenda in un libro drammatico, “Adulti nella stanza. La mia battaglia contro l'establishment” (La nave di Teseo), che fa capire come le tecnocrazie dei palazzi europei considerino le sofferenze sociali che vivono i popoli. Varoufakis, che ha fondato il movimento “DIEM25” per la democrazia ine guida un nuovo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Libero_official : I dem incassano le critiche anche dei “compagni” come #Varoufakis: errore credere in strumenti come il #Mes. E ora… - ziociro : @_Nico_Piro_ @marioricciard18 Infatti. Abbiamo dovuto creare una chat compagnidiclasse2 perchè c'è uno che inoltra… -