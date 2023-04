Pd, Schlein annuncia la sua squadra e sfida Meloni (Di sabato 8 aprile 2023) ROMA – “Siamo andati un po’ lunghi” sui tempi, ha ammesso Elly Schlein, ma alla fine la segreteria del Pd e’ arrivata: 21 componenti, 11 uomini e 10 donne, eta’ media 50 anni. Della squadra fanno parte esponenti delle varie anime del partito, anche se non proprio di tutte. “E’ una segreteria di grande qualita’, molto solida e preparata – ha spiegato la leader Dem in una diretta Instagram – specie se confrontata con chi oggi e’ al governo. Continueremo a voler essere un problema per Giorgia Meloni”, ha concluso Schlein. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 8 aprile 2023) ROMA – “Siamo andati un po’ lunghi” sui tempi, ha ammesso Elly, ma alla fine la segreteria del Pd e’ arrivata: 21 componenti, 11 uomini e 10 donne, eta’ media 50 anni. Dellafanno parte esponenti delle varie anime del partito, anche se non proprio di tutte. “E’ una segreteria di grande qualita’, molto solida e preparata – ha spiegato la leader Dem in una diretta Instagram – specie se confrontata con chi oggi e’ al governo. Continueremo a voler essere un problema per Giorgia”, ha concluso. L'articolo L'Opinionista.

