PC Gaming Show 2023 | appuntamento all’11 giugno

(Di sabato 8 aprile 2023)per il ritorno del PC. Scopriamo tutti i dettagli in questa news A seguito della notizia in merito alla cancellazione dell’E3, molti fan che attendevano con ansia di poter scoprire gli annunci che sarebbero dovuti arrivare nel corso della popolare fiera di Los Angeles hanno iniziato ad avere il timore di rimanere a bocca asciutta. Fortunatamente, dopo la recentissima conferma del ritorno della Gamescom in tarda estate, arriva ora anche la gradita notizia che il PCsi terrà il prossimo 11. PCritorna il prossimo 11Ebbene sì, per la gioia di tutti gli utenti ...

Come riportato anche daBolt , Naughty Dog ha rilasciato una nuova patch per The Last of Us ... Parlando della serie TV, agli MTV Movie Awards loHBO di The Last of Us ha ottenuto cinque ...PC Gamer annuncia il ritorno del PCper l'ottava edizione consecutiva, con un nuovo evento ricco di trailer, annunci e interviste agli sviluppatori. La nuova edizione si terrà domenica 11 giugno, poco prima dell'inizio dell'...L'E3 2023 è stato cancellato, ma a giugno sono ancora in corso altri eventi. Tra questi è stato confermato che il PCtornerà l'11 giugno, dopo gli eventi di Xbox Games Showcase e Starfield Direct . Si dice anche che Sony ospiterà un PlayStation Showcase all'inizio del mese . Lo showcase del Summer ...

A ppuntamento all'11 giugno per il ritorno del PC Gaming Show 2023. Scopriamo tutti i dettagli in questa news ...