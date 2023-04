Paventi | «Questa Inter ha una fragilità incredibile in trasferta»

(Di sabato 8 aprile 2023) Andrea, a Sky Sport, ha parlato dell’di Simone Inzaghi il giorno dopo il pareggio-beffa arrivato contro la Salernitana. FATICA ? Andrea, a Sky Sport nel corso de “La Casa dello Sport”, ha fatto il punto della situazione in casadopo il pareggio contro la Salernitana (vedi articolo): «I risultati penalizzano tantissimo la squadra. È un’che ha sempre proposto ma fa fatica a segnare. Ieri era una gara che sembrava potesse finire con il pallottoliere invece Ochoa è stato bravissimo. L’ha sprecato tanto, come spesso succede, e alla fine prendi gol. In certe partite, anche se non riesci a fare gol, poi devi tenere il risultato.squadra, di 33 gol, 25 li ha presi lontano dal Meazza. Inha una ...

Andrea Paventi ha detto la sua in merito al pareggio dell'Inter contro la Salernitana: «La squadra sta perdendo troppi punti» In collegamento a Sky Sport 24, il giornalista Andrea Paventi commenta cos ...