Pasquetta in viaggio con «FREEDOM» | le anticipazioni di lunedì 10 aprile 

Pasquetta in viaggio con «FREEDOM» e Roberto GIACOBBO: le anticipazioni di lunedì 10 aprile lunedì 10 aprile, Pasquetta, festività dedicata alle gite fuori porta, si viaggia con «FREEDOM», su Italia 1: in prima serata tornano i reportage inediti e di grande impatto visivo, spesso realizzati grazie a permessi speciali o tra cunicoli oscuri e perigliosi, di Roberto Giacobbo e il suo team. Al centro della nona puntata: in Egitto, per conoscere le piramidi bianche di Dahshur e Giza e poi andare a Luxor, nella Golden City, l'antica città perduta fondata da Amenhotep III, risalente a circa 3.000 anni fa; nel Lazio, a Montecassino, per documentare la storia dell'Abbazia; in Campania, a Napoli, per entrare nella Cappella del Tesoro di San ...

