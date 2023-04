Pasqua vegetariana? Ecco i nostri consigli per il menù e le ricette che tutti dovrebbero provare (Di sabato 8 aprile 2023) Vostra figlia, appena tornata da sei mesi di Erasmus in Finlandia, è nel frattempo e a vostra insaputa diventata vegetariana? Il fidanzato della vostra carissima nipote, ambedue invitati a pranzo per Pasqua, non mangia né carne né pesce? Vi tremano i polsi e non sapete come cavarvela di fronte alla necessaria rivoluzione del classico menu Pasquale? Eliminando l’antipasto di salumi misti, la pasta al forno al ragù e l’agnello, che ci rimane da mettere in tavola? Niente paura. Ecco qualche suggerimento per portare onorevolmente in porto una esperienza, il pranzo con famigliari, parenti e amici, che è sempre una splendida opportunità per creare o rinsaldare quei legami sociali ai quali affidiamo tanta parte del nostro benessere e della nostra salute, fisica e mentale. Anzi, senza tediare, approfittate delle chiacchiere a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) Vostra figlia, appena tornata da sei mesi di Erasmus in Finlandia, è nel frattempo e a vostra insaputa diventata? Il fidanzato della vostra carissima nipote, ambedue invitati a pranzo per, non mangia né carne né pesce? Vi tremano i polsi e non sapete come cavarvela di fronte alla necessaria rivoluzione del classico menule? Eliminando l’antipasto di salumi misti, la pasta al forno al ragù e l’agnello, che ci rimane da mettere in tavola? Niente paura.qualche suggerimento per portare onorevolmente in porto una esperienza, il pranzo con famigliari, parenti e amici, che è sempre una splendida opportunità per creare o rinsaldare quei legami sociali ai quali affidiamo tanta parte del nostro benessere e della nostra salute, fisica e mentale. Anzi, senza tediare, approfittate delle chiacchiere a ...

