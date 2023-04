Pasqua, previsioni a Napoli: imbiancato il cono del Vesuvio (Di sabato 8 aprile 2023) Il calo brusco delle temperature, 6 gradi a Napoli alle 13.55 - interessata anche da una intensa grandinata - hanno riportato bruscamente la neve sul Vesuvio.Una spruzzata di... Leggi su ilmattino (Di sabato 8 aprile 2023) Il calo brusco delle temperature, 6 gradi aalle 13.55 - interessata anche da una intensa grandinata - hanno riportato bruscamente la neve sul.Una spruzzata di...

