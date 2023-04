Pasqua | la spesa a tavola sale a 76 euro a famiglia Il 57% mangia a casa

Leggi su ildenaro

(Di sabato 8 aprile 2023) Ladegli italiani per il pranzo dia 76, con un aumento del 10% rispetto allo scorso anno; il 57%e il 34% con parenti e amici, con in media 6 invitati. Inoltre in più di quattro famiglie su 10 (42%) si preparano quest’anno ini dolci tipici della, anche per effetto del caro prezzi. Per i dolci simbolo, la colomba è presente quest’anno nel 69% delle tavole, sei punti percentuali in più rispetto all’uovo di cioccolata (63%). Questo quanto emerge da due indagini Coldiretti/Ixè. Secondo Coldiretti, per preparare il pranzo disi impiegheranno mediamente 2 ore, con una netta tendenza a privilegiare i menu della tradizione. Tra ...