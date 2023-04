Pasqua: come mantenersi in forma durante le vacanze (Di sabato 8 aprile 2023) Paura degli eccessi a tavola? Per fortuna non serve rinunciare a godersi il pranzo in famiglia ma ci sono alcune accortezze che possono aiutare a non esagerare e ad evitare di mettere su peso Leggi su ilgiornale (Di sabato 8 aprile 2023) Paura degli eccessi a tavola? Per fortuna non serve rinunciare a godersi il pranzo in famiglia ma ci sono alcune accortezze che possono aiutare a non esagerare e ad evitare di mettere su peso

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Don_Lazzara : #Gerusalemme. Nella foto: la stanza 'del piano superiore', dove secondo i racconti evangelici, #Gesù celebrò la fes… - Stefanialove_of : Per Pasqua oltre alle tantissime uova di cioccolato solidali che vi consiglio di acquistare , potete aggiungere co… - Giorgiolaporta : 44 anni. Da 3mesi non vedo la mia #famiglia. Torno a casa per #Pasqua dal #Belgio. Voglio riabbracciare i miei. Sce… - Gabriel16577558 : Come uova di Pasqua vorrei un bel pompino - peirolero : RT @boschi_vivi: ?? A Pasqua invece di un uovo regala un albero ...e a Pasquetta vai a trovarlo! ?? Scopri come su: -