Pasqua 2023: storia, significato e tradizioni di questa festa (Di sabato 8 aprile 2023) È una festa mobile che cade la prima domenica dopo il plenilunio di primavera. La Pasqua 2023 è domenica 9 aprile. Papa Francesco è atteso per la benedizione. Nelle case uova di cioccolato e colombe Leggi su vanityfair (Di sabato 8 aprile 2023) È unamobile che cade la prima domenica dopo il plenilunio di primavera. Laè domenica 9 aprile. Papa Francesco è atteso per la benedizione. Nelle case uova di cioccolato e colombe

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Per Pasqua boom di turisti nelle città d'arte, oltre 1,7 milioni le presenze. Turismo culturale porta a saturazione… - vaticannews_it : “Padre, accoglici tutti; coloro che accettano la croce; coloro che non la capiscono e coloro che la evitano”. Il V… - vaticannews_it : Nella Veglia del Sabato Santo 'lo sforzo per vincere il sonno assume un aspetto penitenziale, per andare al Mistero… - AnsaRomaLazio : Pasqua: Sant'Egidio, pranzo solidale con anziani e rifugiati. A Roma l'appuntamento alla mensa di via Dandolo #ANSA - AlessandraMorvi : RT @RobertoBortone: Via Crucis: le voci di pace dai Paesi in guerra. E i 14 'grazie' del Papa -