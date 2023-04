Pasqua 2023, frasi di auguri da inviare su WhatsApp e Facebook: messaggi religiosi e immagini (Di sabato 8 aprile 2023) Pasqua 2023. C’è chi interpreta la Pasqua con un gusto che potremmo definire a dir poco ”profano”, concependo ormai la ricorrenza semplicemente quale occasione di festa, vacanza e grandi abbuffate tra parente. Non c’è nulla di male, sia chiaro: anzi è un modo per corroborare relazioni, emozioni, amicizie e vivere la vita al di fuori dell’ingranaggio del lavoro. Tuttavia, è bene ricordare, però, che il senso più profondo della ricorrenza è radicato nella religione: la Santa Pasqua è il momento in cui si ”risorge” e si viene a nuova vita. Qual è il vero significato della Pasqua L’arrivo della Santa Pasqua è un momento importantissimo all’interno della vita di un religioso o di un credente che non si limita ad apprezzare la mondanità del momento. Questo periodo rappresenta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 aprile 2023). C’è chi interpreta lacon un gusto che potremmo definire a dir poco ”profano”, concependo ormai la ricorrenza semplicemente quale occasione di festa, vacanza e grandi abbuffate tra parente. Non c’è nulla di male, sia chiaro: anzi è un modo per corroborare relazioni, emozioni, amicizie e vivere la vita al di fuori dell’ingranaggio del lavoro. Tuttavia, è bene ricordare, però, che il senso più profondo della ricorrenza è radicato nella religione: la Santaè il momento in cui si ”risorge” e si viene a nuova vita. Qual è il vero significato dellaL’arrivo della Santaè un momento importantissimo all’interno della vita di un religioso o di un credente che non si limita ad apprezzare la mondanità del momento. Questo periodo rappresenta ...

