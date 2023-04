Pasqua 2023: a Tarquinia si rinnova la processione del Cristo Risorto (Di sabato 8 aprile 2023) Tarquinia – È una tradizione secolare quella della processione dedicata al Cristo Risorto che vede, la domenica di Pasqua, riversarsi nelle strade di Tarquinia un brulichio di fedeli, richiamati anche dai centri più lontani, che inondano numerosissimi le vie del centro storico cittadino. Un evento al contempo religioso e storico, particolarmente suggestivo, partecipato e coinvolgente, quindi molto atteso dai tarquiniesi e non solo. L’avvio della processione Pasquale è previsto per le ore 18.00, domenica 9 aprile. Una processione storica quindi che affonda le sue origini nei secoli addietro quando già una versione settecentesca della statua lignea rappresentante il Cristo Risorto fu commissionata, ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 8 aprile 2023)– È una tradizione secolare quella delladedicata alche vede, la domenica di, riversarsi nelle strade diun brulichio di fedeli, richiamati anche dai centri più lontani, che inondano numerosissimi le vie del centro storico cittadino. Un evento al contempo religioso e storico, particolarmente suggestivo, partecipato e coinvolgente, quindi molto atteso dai tarquiniesi e non solo. L’avvio dellale è previsto per le ore 18.00, domenica 9 aprile. Unastorica quindi che affonda le sue origini nei secoli addietro quando già una versione settecentesca della statua lignea rappresentante ilfu commissionata, ...

